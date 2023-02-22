Мейра уверен, что «Зенит» вернет имидж России в еврокубках

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра поделился мнением о том, какой клуб является самым популярным в России.

«Каждый фанат, поддерживающий тот или иной клуб в России, скажет, что «Динамо», «Спартак», «Зенит», ЦСКА лучше всех. И я не исключение. В моем случае «Зенит» самый лучший. Впрочем, достаточно оглядеться по сторонам, чтобы убедиться в этом. «Зенит» последние несколько лет является сильнейшим клубом страны, он представляет Россию на европейских турнирах. Я думаю, это понимают большинство людей. И, конечно, у «Зенита» самое большое сообщество болельщиков. В период моей профессиональной карьеры «Зенит» стремился показать свою силу в Лиге чемпионов. Я уверен, что «Зенит» продолжит доминировать в Российской премьер-лиге и, как только появится возможность выступить на международных турнирах, команда вернет имидж сильных российских клубов в еврокубках. Это то, на что уходит больше всего финансовых затрат клуба», — приводит слова Мейры Metaratings.ru.

Последний раз «Зенит» выходил в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2015/16 и вылетел на стадии 1/8 финала от «Бенфики». После этого петербургский клуб не выходил в плей-офф главного европейского клубного турнира, а лучшим достижением сине-бело-голубых стал выход в 1/8 финала Лиги Европы.