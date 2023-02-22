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Сегодня, 11:38

Мейра уверен, что «Зенит» вернет имидж России в еврокубках

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра поделился мнением о том, какой клуб является самым популярным в России.

«Каждый фанат, поддерживающий тот или иной клуб в России, скажет, что «Динамо», «Спартак», «Зенит», ЦСКА лучше всех. И я не исключение. В моем случае «Зенит» самый лучший. Впрочем, достаточно оглядеться по сторонам, чтобы убедиться в этом. «Зенит» последние несколько лет является сильнейшим клубом страны, он представляет Россию на европейских турнирах. Я думаю, это понимают большинство людей. И, конечно, у «Зенита» самое большое сообщество болельщиков. В период моей профессиональной карьеры «Зенит» стремился показать свою силу в Лиге чемпионов. Я уверен, что «Зенит» продолжит доминировать в Российской премьер-лиге и, как только появится возможность выступить на международных турнирах, команда вернет имидж сильных российских клубов в еврокубках. Это то, на что уходит больше всего финансовых затрат клуба», — приводит слова Мейры Metaratings.ru.

Последний раз «Зенит» выходил в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2015/16 и вылетел на стадии 1/8 финала от «Бенфики». После этого петербургский клуб не выходил в плей-офф главного европейского клубного турнира, а лучшим достижением сине-бело-голубых стал выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Источник: https://metaratings.ru/news/meira-uveren-zenit-vernet-imidzh-rossii-v-evrokubkakh-na-eto-ukhodit-bolshe-vsego-finansovykh-zatrat-kluba-229852/
Фернанду Мейра
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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