Гончаренко сообщил, что Фукс восстанавливается быстрее ожидаемого

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о темпах восстановления после травмы защитника Бруно Фукса.

«Из того, что мы сейчас видим, у него гораздо быстрее идет восстановление, чем предполагалось, поэтому надо увидеть его как можно быстрее в тренировочном процессе, — сказал Гончаренко в интервью каналу ЦСКА на Youtube. — Но это все равно процесс не длинный. Может быть, это месяц-два, будем смотреть по обстоятельствам».

21-летний бразилец травмировался в матче шестого тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:0). Это был его единственный матч за московских армейцев в текущем сезоне.