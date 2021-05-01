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Гончаренко: «Сочи» — это всегда головная боль»

21:34
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (1:3).

«Результат неприятный. Но мы контролировали ход встречи большую часть матча. Пропустили быстрый гол, но выдержали этот удар. Наверное, заслужили этот результат тем, как играли после удаления.

«Сочи» — это всегда головная боль. Идеально обороняются, перекрывают все зоны.

Не видел причин, по которым мы не могли дальше атаковать. Но удаление все сломало», — сказал тренер в интервью «Матч Премьер».

«Краснодар» с 38 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Краснодар — Сочи

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры