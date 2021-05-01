Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (1:3).

«Результат неприятный. Но мы контролировали ход встречи большую часть матча. Пропустили быстрый гол, но выдержали этот удар. Наверное, заслужили этот результат тем, как играли после удаления.

«Сочи» — это всегда головная боль. Идеально обороняются, перекрывают все зоны.

Не видел причин, по которым мы не могли дальше атаковать. Но удаление все сломало», — сказал тренер в интервью «Матч Премьер».

«Краснодар» с 38 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.