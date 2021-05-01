Гончаренко: «Сочи» — это всегда головная боль»
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (1:3).
«Результат неприятный. Но мы контролировали ход встречи большую часть матча. Пропустили быстрый гол, но выдержали этот удар. Наверное, заслужили этот результат тем, как играли после удаления.
«Сочи» — это всегда головная боль. Идеально обороняются, перекрывают все зоны.
Не видел причин, по которым мы не могли дальше атаковать. Но удаление все сломало», — сказал тренер в интервью «Матч Премьер».
«Краснодар» с 38 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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