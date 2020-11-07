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Главный тренер «Урала» назвал отличительные черты «Спартака» Тедеско

13:49
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев оценил готовность команды к матчу 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Эль-Кабир не так давно занимается. Сложно сказать, на сколько минут его хватит, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — «Спартак» стал играть немного в другой футбол при Тедеско. Они стали играть динамичнее.

Игра на игру не приходится. Все на футбольном поле решается. А так, конечно, хочется выиграть».

Урал - Спартак

 

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