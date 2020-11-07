Главный тренер «Урала» назвал отличительные черты «Спартака» Тедеско
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев оценил готовность команды к матчу 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Эль-Кабир не так давно занимается. Сложно сказать, на сколько минут его хватит, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — «Спартак» стал играть немного в другой футбол при Тедеско. Они стали играть динамичнее.
Игра на игру не приходится. Все на футбольном поле решается. А так, конечно, хочется выиграть».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.