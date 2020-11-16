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Главный тренер «Динамо»: «Жду крутое дерби со «Спартаком»

12:00
Доменико Тедеско и Сандро Шварц. Фото Twitter
Доменико Тедеско и Сандро Шварц. Фото Twitter
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

— После паузы на матчи сборных вас ждет самое главное для «Динамо» дерби — со «Спартаком». Это нечто особенное?

— Конечно, знаю, что это историческое противостояние, много слышал об этом, будет множество эмоций. Наша задача — при всех сопутствующих факторах и атмосфере на трибунах не утратить рационального подхода, не потерять в голову. Нам удался шикарный старт в новой команде — три победы. И теперь с нетерпением жду крутое противостояние со «Спартаком». Будем к нему тщательно готовиться.

— Это еще и первое немецкое дерби в истории РПЛ — двух тренеров из Германии. Это повысит градус противостояния?

— Я так не думаю. И без нас с этим делом все в порядке. В бундеслиге мы несколько раз противостояли друг другу: и мой «Майнц» выигрывал у «Шальке» Тедеско?, и наоборот. Честно, готовлюсь не к матчу с немецким тренером, а ко встрече со «Спартаком».

— Вы общались с Тедеско в России?

— Нет, пока не контактировали. Слишком много дел в «Динамо», нет свободного времени. (Константин Алексеев)

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в субботу, 21 ноября. Начало — в 19.00 (мск).

Полностью интервью с Сандро Шварцем можно прочитать здесь.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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