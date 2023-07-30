Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, будет ли клуб подавать протест после матча с «Ахматом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, будет ли московский клуб подавать протест после матча с «Ахматом» (3:2).

«По карточке будем смотреть, разбираться. Если будет минимальный шанс... Нас и так очень мало, и потеря ключевого футболиста нам дорога. Постараемся эту дисквалификацию снять», — приводит слова Федотова пресс-служба команды.

Ранее Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил «СЭ», что армейцы подадут протест на судейство бригады во главе с Владиславом Безбородовым в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата».

В конце первой половины встречи Безбородов и его видеоассистент Сергей Иванов нарушили протокол ВАР. Сначала Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того, как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича. Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.