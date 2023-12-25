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Гладилин считает, что «Спартак-2» станет поставлять игроков для других клубов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник и член тренерского штаба московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил возрождение второй команды клуба.

«Вторая команда у «Спартака» была уже не раз. Идея хорошая, но все зависит от того, как и кем она будет реализована. Из академии «Спартака» выходит много футболистов, которым нужно где-то играть. Не всем удается сразу трудоустроиться. Задумывается, что вторая команда будет промежуточным звеном. Но в нынешней ситуации она не станет трамплином для молодых игроков. Иностранные менеджеры «Спартака» нацелены на приглашение в команду легионеров и покупку уже сформировавшихся игроков. Поэтому попасть в основу через вторую команду смогут единицы. Получается, что «Спартак-2» станет поставлять игроков для других клубов. Как и было раньше. В таком случае он просто не нужен. А вот если в основная команда будет ориентирована на своих футболистов, то это правильное решение», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

«Спартак» объявил о возрождении второй команды в понедельник, 25 декабря. Ожидается, что команда будет выступать во Второй лиге со следующего сезона.

«Спартак-2» был создан в 2013 году, команду расформировали летом 2022 года.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11412083-gladilin-spartak-2-stanet-postavlyat-igrokov-dlya-drugih-klubov.html
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ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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