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Силкин высказался о вратарской позиции «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о вратарской позиции бело-голубых.

«Ключевых игроков выделять еще рано, итоги будем подводить в конце сезона. Сейчас какие-то промежуточные выводы не имеют никакого смысла, все может перевернуться с ног на голову. Что касается вратарского вопроса в «Динамо», то даже не знаю, приятная ли головная боль сейчас у Лички или больше проблема, что у него два равных по уровню голкипера в обойме. Пока, как мы видим, тренер старается делить между ними игровое время. Они оба хорошие вратари, но двоих же не поставишь в стартовый состав. И Шунин, и Лещук могут ошибаться периодически, но также и выручают команду исправно в нужные моменты. Меня еще учили, что команда начинается с вратаря. И Антона, и Игоря я знаю очень хорошо. Но у обоих присутствует некая нестабильность. Неспроста же Шунина какое-то время назад привлекали в сборную, а сейчас нет. Игорь моложе Антона почти на 10 лет, но при этом тоже уже далеко не самый молодой вратарь, 27 лет ему», — приводит слова Силкина Legalbet.

«Краснодар» (38 очков) ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда Владимира Ивича опережает «Зенит» на два очка. Третьим в турнирной таблице идет «Динамо» (32 очка).

Источник: https://legalbet.ru/news/u-shunina-i-leshuka-prisutstvuet-nekaya-nestabilnost/
Сергей Силкин
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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