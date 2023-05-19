Гладилин: «Фаворита в матче «Спартак» — ЦСКА нет»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Фаворита в этом матче нет. Команды сейчас находятся в равных условиях. «Спартак» будет мотивирован, ведь он не очень ярко выглядел в последних матчах, вылетел из Кубка России. Красно-белым необходимо побеждать, чтобы продолжить борьбу за медали. ЦСКА устроила бы и ничья. Думаю, что обе команды будут стараться играть на победу», — привозит «Газета.Ru» слова Гладилина.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.