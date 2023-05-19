Василенко: «В «Анжи» на каждый матч Это'О нужно было две бутылки колы»

Главный тренер владикавказской «Алании» Олег Василенко рассказал о работе с нападающим Самюэлем Это'О. Тогда он был в махачкалинском клубе помощником главного тренера.

«Это'О — большой мастер, без вопросов. Отличный человек. Помню, что на каждый матч ему нужно было две бутылки колы: одну он выпивал в перерыве, вторую — после игры. Это была его традиция. Когда он впервые об этом рассказал, на сборах в Эмиратах, мы удивились. Но он обрубил: «Я так привык. Я делал это еще в «Интере», даже во время финала Лиги чемпионов».

Российские тренеры обычно запрещают колу, у нас есть стереотипы насчет этого напитка. Но когда приехал Хиддинк, на первом же обеде на столах появились бутылки с колой, спрайтом и фантой. Мы с Андреем Львовичем опешили. Спросили у Гуса, как же так. Ответил: «А как выпитая кола повлияет на мастерство футболиста? Никак. Она повлияет лишь на его здоровье. Но насколько быстро он закончит с футболом — его личные проблемы». В итоге футболисты у нас пили колу только первые три дня. Дальше к ней даже не прикасались», — цитирует Sport24 Василенко.