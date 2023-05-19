Бояринцев: «Не сомневаюсь, что «Спартак» даст бой ЦСКА»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Я не сомневаюсь, что «Спартак» даст бой ЦСКА. Это будет очень интересный и хороший матч. И не только турнирное положение поспособствует агрессивному футболу со стороны обеих команд. У ЦСКА сейчас эмоциональный подъем. Они хорошо идут в РПЛ. У «Спартака» тоже есть хорошие игры, эмоциональные. Несмотря на то, что красно-белые проиграли «Зениту», они выглядели на поле очень достойно. Поэтому я бы не стал отдавать роль безоговорочного фаворита красно-синим. Потому что очень сложно предугадать результат такого матча. Нас ждет равная игра, где в конце додавит одна из команд. Какая — увидим уже совсем скоро», — приводит RT слова Бояринцева.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.