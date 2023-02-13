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Сегодня, 17:13

Канчельскис назвал главную интригу второй части сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис считает, что история «Локомотива» будет главной интригой второй части сезона РПЛ.

«Для меня главная интрига — это как «Локомотив» оказался в ситуации борьбы за выживание. Это непонятная история. Как с такими ресурсами и возможностями... Конечно, когда в футболе жулики и дилетанты, тяжело соорудить и что-то сделать. Значит, кому-то это было выгодно и нравилось. Сколько я в футболе, но ни разу не помню, чтобы «Локомотив» боролся за выживание в РПЛ. Очень интересно, что дальше будет с «Локомотивом», как они будут выходить из этой ситуации», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место, набрав 13 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4995401-andrej-kanchelskis-nazval-glavnuyu-intrigu-vtoroj-chasti-sezona-rpl.html
Андрей Канчельскис
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ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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