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Новичок ЦСКА Милан Гайич сравнил себя с Марио Фернандесом

Иван Шитик
Корреспондент
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Новичок ЦСКА Милан Гайич рассказал, как относятся к тому, что в нем могут видеть замену Марио Фернандесу в команде.

«Я знаю Марио Фернандеса. Он легенда клуба и великолепный игрок. Но все есть, как оно есть. Жизнь продолжается. Игроки меняются. Я знаю, как много он сделал для этого клуба. Я попробую повторить это. И попытаюсь быть так же хорош, как и он. Но это потребует время. Сперва я хочу привыкнуть к команде. Я сделаю лучшее, на что способен. Это все, что я могу сказать: «Я сделаю все, что в моих силах», — сказал Гайич в интервью клубному каналу.

Соглашение с красно-синими рассчитано до 2025 года. Ранее 26-летний футболист выступал за ОФК, «Бордо» и «Црвену Звезду».

После окончания сезона Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры, отметив, что «чувствует колоссальную усталость и огромное изнеможение».

Марио Фернандес
Милан Гайич
ФК ЦСКА (Москва)
0
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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