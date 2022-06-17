Новичок ЦСКА Милан Гайич сравнил себя с Марио Фернандесом

Новичок ЦСКА Милан Гайич рассказал, как относятся к тому, что в нем могут видеть замену Марио Фернандесу в команде.

«Я знаю Марио Фернандеса. Он легенда клуба и великолепный игрок. Но все есть, как оно есть. Жизнь продолжается. Игроки меняются. Я знаю, как много он сделал для этого клуба. Я попробую повторить это. И попытаюсь быть так же хорош, как и он. Но это потребует время. Сперва я хочу привыкнуть к команде. Я сделаю лучшее, на что способен. Это все, что я могу сказать: «Я сделаю все, что в моих силах», — сказал Гайич в интервью клубному каналу.

Соглашение с красно-синими рассчитано до 2025 года. Ранее 26-летний футболист выступал за ОФК, «Бордо» и «Црвену Звезду».

После окончания сезона Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры, отметив, что «чувствует колоссальную усталость и огромное изнеможение».