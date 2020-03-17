Геннадий Орлов: «Жирковым интересуется «Арсенал», но он хочет остаться в «Зените»»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал о том, что тульский «Арсенал» заинтересован в Юрии Жиркове, однако сам 36-летний футболист хочет продолжить карьеру в «Зените», если необходим команде.

— Общался с людьми, которые близки к Жиркову, слышал, что в нем очень заинтересована Тула, что «Арсенал» хочет его пригласить, — сказал в эфире «Радио Зенит» Орлов. — Поинтересовался у самого Жиркова, хочет ли он дальше продолжать игру. Он утвердительно ответил: «Если я нужен «Зениту», то буду играть». Без сомнения, он команде нужен, как Юрий Палыч Семин «Локомотиву». Опыт — это, может быть, самое ценное, что может принести пользу.