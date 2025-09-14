Представитель Жерсона опроверг информацию о желании бразильца уйти в аренду: «Люди много говорят и ничего не знают»

Лукас Машадо, представитель полузащитника «Зенита» Жерсона ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе футболиста из клуба.

Ранее издания BolaVip и Moon BH сообщили, что футболист рассматривает вариант с тем, чтобы перейти в другой клуб в январе 2026 года. По данным источников, футболист боится потерять место в сборной Бразилии в преддверии чемпионата мира.

«Многие люди много говорят и ничего не знают. Жерсон сосредоточен на своем восстановлении и на том, чтобы снова выйти на поле, защищать цвета «Зенита» и выигрывать титулы. Все остальное — лишь домыслы», — сказал Машадо «СЭ».

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. Он провел за сине-бело-голубых 6 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.