Представитель Жерсона опроверг информацию о желании бразильца уйти в аренду: «Люди много говорят и ничего не знают»
Лукас Машадо, представитель полузащитника «Зенита» Жерсона ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе футболиста из клуба.
Ранее издания BolaVip и Moon BH сообщили, что футболист рассматривает вариант с тем, чтобы перейти в другой клуб в январе 2026 года. По данным источников, футболист боится потерять место в сборной Бразилии в преддверии чемпионата мира.
«Многие люди много говорят и ничего не знают. Жерсон сосредоточен на своем восстановлении и на том, чтобы снова выйти на поле, защищать цвета «Зенита» и выигрывать титулы. Все остальное — лишь домыслы», — сказал Машадо «СЭ».
Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. Он провел за сине-бело-голубых 6 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.
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