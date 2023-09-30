Агент Шпинев: «Считаю, что «Локомотиву» попрет, как только они расстанутся с генеральным директором»

Агент Вадим Шпинев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о генеральном директоре «Локомотива» Владимире Леонченко.

— Перед переходом Сулейманова в «Локомотив» вы высказывались о Леонченко. Это повлияло на трансфер?

— Мое мнение по поводу генерального директора «Локомотива» не менялось на протяжении всего времени нахождения его в этой должности. Если зажигать, то давай зажжем! Я считаю, что «Локомотиву» попрет, как только они расстанутся с генеральным директором. И на эту должность придет функционер порядочный, прогрессивный, положительный, профессиональный. Это мое личное мнение. Оно, наверное субъективно, но я считаю так. Перемены частичные прошли, корень остался. Перемены проходят, меняется спортивный блок, тренер, совет директоров, а почему-то генеральный директор остается, — сказал Шпинев «СЭ».

«Локомотив» в 10-м туре РПЛ обыграл «Пари НН» со счетом 1:0. Команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.