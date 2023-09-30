Агент Шпинев: «Считаю, что «Локомотиву» попрет, как только они расстанутся с генеральным директором»
Агент Вадим Шпинев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о генеральном директоре «Локомотива» Владимире Леонченко.
— Перед переходом Сулейманова в «Локомотив» вы высказывались о Леонченко. Это повлияло на трансфер?
— Мое мнение по поводу генерального директора «Локомотива» не менялось на протяжении всего времени нахождения его в этой должности. Если зажигать, то давай зажжем! Я считаю, что «Локомотиву» попрет, как только они расстанутся с генеральным директором. И на эту должность придет функционер порядочный, прогрессивный, положительный, профессиональный. Это мое личное мнение. Оно, наверное субъективно, но я считаю так. Перемены частичные прошли, корень остался. Перемены проходят, меняется спортивный блок, тренер, совет директоров, а почему-то генеральный директор остается, — сказал Шпинев «СЭ».
«Локомотив» в 10-м туре РПЛ обыграл «Пари НН» со счетом 1:0. Команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
6
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
7
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
8
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
|30.09
|14:15
|
Локомотив – Пари НН
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1