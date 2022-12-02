Гендиректор «Сочи» подвел итоги первой части сезона

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в комментарии для «СЭ» подвел итоги первой части сезона.

— Как оцените итоги первой части сезона?

— Если посмотреть по очкам, разница небольшая. Жалко потерянные очки, которые необязательно было терять. По оценке, так скажем, должны были быть получше. Думаю, что оставшуюся часть отработаем и поправим положение.

— Вы сказали, что были необязательные потери очков.

— Ну там такие матчи были, как игра с «Факелом» дома, «Ростов» на выезде. Всегда анализируешь ошибки. Игра со «Спартаком».

После 17 туров сочинцы идут девятыми в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.