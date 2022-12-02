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Сегодня, 16:45

В «Сочи» высказались об участии в Зимнем Кубке РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал «СЭ» об участии команды в Зимнем Кубке РПЛ.

— Стало известно, что «Сочи» примет участие в зимнем турнире РПЛ.

— Мы планировали сборы в Эмиратах, потом, возможно в Турции. Этот вопрос быстро решается, но так как освободилось место и мы изначально планировали поучаствовать на этом турнире, для нас это хорошая возможность и спарринг получить, и пройти дополнительную подготовку.

— Как вам формат?

— В принципе все должно для нас быть нацелено на подготовку к оставшейся части сезона.

Турнир пройдет в рамках зимних сборов в Абу-Даби (ОАЭ) с 1 по 11 февраля. В нем примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

РПЛ
ФК Сочи
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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14
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