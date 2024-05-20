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20 мая, 19:03

Лепехин назвал тройку призеров РПЛ

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Ветеран «Зенита» Константин Лепехин рассказал, какой, по его мнению, будет тройка призеров в РПЛ по итогам сезона-2023/24.

— «Динамо» наиграло на чемпионство или это следствие осечек конкурентов?

— Победа в таком турнире дает максимально объективную оценку того, что происходит. Победа в Кубке России может быть стечением обстоятельств. А успех в таком длинном турнире, как чемпионат, — это более-менее объективная оценка расклада сил. Но пока «Динамо» не стало чемпионом, я считаю таковым «Зенит».

— Допускаете вероятность того, что в Краснодаре «Динамо» оступится и упустит чемпионство?

— Я понимаю, что для «Динамо» это будет непростая игра. Но руководство и игроки этого клуба осознают, что такого шанса можно еще лет сорок ждать. Они, по-моему, с 1976 года не были чемпионами. Поэтому им нужно включить все ресурсы, какие есть, и вырвать эту игру.

— У «Краснодара» тоже на кону стоят медали.

— Даже есть шансы на золото.

— Допускаете такой вариант?

— Да. Тем интереснее будет 30-й тур. Но фаворитом этой гонки для меня является «Динамо». Потому что сейчас все зависит от него самого.

— Куда бы вы посоветовали везти чемпионский кубок на последний тур?

— Пока никуда его везти не нужно. Лучше это сделать на следующий день.

— Как расположится итоговая призовая тройка?

— «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Источник: евро-футбол.ру
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 2 : 6
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
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Константин Тюкавин

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 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
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Виктор Александров

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 23 1 4
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