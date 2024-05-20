Лепехин назвал тройку призеров РПЛ

Ветеран «Зенита» Константин Лепехин рассказал, какой, по его мнению, будет тройка призеров в РПЛ по итогам сезона-2023/24.

— «Динамо» наиграло на чемпионство или это следствие осечек конкурентов?

— Победа в таком турнире дает максимально объективную оценку того, что происходит. Победа в Кубке России может быть стечением обстоятельств. А успех в таком длинном турнире, как чемпионат, — это более-менее объективная оценка расклада сил. Но пока «Динамо» не стало чемпионом, я считаю таковым «Зенит».

— Допускаете вероятность того, что в Краснодаре «Динамо» оступится и упустит чемпионство?

— Я понимаю, что для «Динамо» это будет непростая игра. Но руководство и игроки этого клуба осознают, что такого шанса можно еще лет сорок ждать. Они, по-моему, с 1976 года не были чемпионами. Поэтому им нужно включить все ресурсы, какие есть, и вырвать эту игру.

— У «Краснодара» тоже на кону стоят медали.

— Даже есть шансы на золото.

— Допускаете такой вариант?

— Да. Тем интереснее будет 30-й тур. Но фаворитом этой гонки для меня является «Динамо». Потому что сейчас все зависит от него самого.

— Куда бы вы посоветовали везти чемпионский кубок на последний тур?

— Пока никуда его везти не нужно. Лучше это сделать на следующий день.

— Как расположится итоговая призовая тройка?

— «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).