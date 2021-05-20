В «Урале» сообщили о подписании контрактов с Рыковым и Годзюром
12:43
Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» сообщил о подписании контрактов с рядом футболистов. В их числе защитники Владимир Рыков и Денис Кулаков, а также вратарь Ярослав Годзюр.
«С Рыковым мы контракт продлили, у него ничего не заканчивается. То же самое у Кулакова и Годзюра. Со Страндбергом мы пока на паузе, с ним будем обсуждать контракт позже», — сказал Иванов «СЭ».
«Урал» завершил минувший сезон на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка.
(Владимир Пушкарев)
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