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В «Урале» сообщили о подписании контрактов с Рыковым и Годзюром

12:43
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» сообщил о подписании контрактов с рядом футболистов. В их числе защитники Владимир Рыков и Денис Кулаков, а также вратарь Ярослав Годзюр.

«С Рыковым мы контракт продлили, у него ничего не заканчивается. То же самое у Кулакова и Годзюра. Со Страндбергом мы пока на паузе, с ним будем обсуждать контракт позже», — сказал Иванов «СЭ».

«Урал» завершил минувший сезон на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка.

(Владимир Пушкарев)

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