Джикия считает, что РФС лучше оставаться в Европе

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

— Вспоминается наш короткий разговор в Петербурге, когда вы сказали, что наш переход в Азию неизбежен. Нет ощущения, что маятник качнулся в другую сторону и есть общий консенсус остаться в УЕФА.

— После того нашего разговора многое изменилось. Многие высказались, и конечно, проанализировав все, скажу так — в приоритете остаться в Европе, — приводит «РБ Спорт» слова Джикии.

— Скучаете по международным матчам — игра с «Нефтчи» дает драйв или это не тот уровень, что был в Лиге Европы?

— Есть международные матчи товарищеские и официальные. Понятно дело, что это разные вещи.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения сборная России провела 5 товарищеских встреч — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

В декабре 2022 года исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая должна заниматься разработкой дорожной карты для возвращения россиян к международным турнирам.