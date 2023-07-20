Джикия считает, что РФС лучше оставаться в Европе
Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
— Вспоминается наш короткий разговор в Петербурге, когда вы сказали, что наш переход в Азию неизбежен. Нет ощущения, что маятник качнулся в другую сторону и есть общий консенсус остаться в УЕФА.
— После того нашего разговора многое изменилось. Многие высказались, и конечно, проанализировав все, скажу так — в приоритете остаться в Европе, — приводит «РБ Спорт» слова Джикии.
— Скучаете по международным матчам — игра с «Нефтчи» дает драйв или это не тот уровень, что был в Лиге Европы?
— Есть международные матчи товарищеские и официальные. Понятно дело, что это разные вещи.
Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения сборная России провела 5 товарищеских встреч — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).
В декабре 2022 года исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая должна заниматься разработкой дорожной карты для возвращения россиян к международным турнирам.
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|21.07
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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