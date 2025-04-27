Мостовой: «Главная интрига в том, когда «Краснодар» станет чемпионом»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что «Краснодар» станет чемпионом России в этом сезоне.

«И «Спартак», и ЦСКА тоже в принципе выпали из гонки за чемпионство, я не верю, что можно отыграть у «Краснодара» столько очков. Футболисты ЦСКА много лет не обыгрывали «Спартак», поэтому они такие радостные.

А главная интрига теперь в том, когда «Краснодар» станет чемпионом. Краснодарской команде даже можно один раз проиграть еще, я думаю, что, скорее всего, мы наконец-то увидим нового чемпиона», — цитирует Мостового ТАСС.

После 26 туров РПЛ «Краснодар» набрал 58 очков. У идущего на втором месте «Зенита» — 54 очка.