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Мостовой: «Главная интрига в том, когда «Краснодар» станет чемпионом»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что «Краснодар» станет чемпионом России в этом сезоне.

«И «Спартак», и ЦСКА тоже в принципе выпали из гонки за чемпионство, я не верю, что можно отыграть у «Краснодара» столько очков. Футболисты ЦСКА много лет не обыгрывали «Спартак», поэтому они такие радостные.

А главная интрига теперь в том, когда «Краснодар» станет чемпионом. Краснодарской команде даже можно один раз проиграть еще, я думаю, что, скорее всего, мы наконец-то увидим нового чемпиона», — цитирует Мостового ТАСС.

После 26 туров РПЛ «Краснодар» набрал 58 очков. У идущего на втором месте «Зенита» — 54 очка.

Источник: ТАСС
Александр Мостовой
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
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Рубин – Факел
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 16
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Алексей Батраков

Локомотив

 13
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Эсекиэль Барко

Спартак

 12
П
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Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Динамо

 9
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Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
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