«Динамо» впервые за 7 лет забило 4 гола за первый тайм
«Динамо» ведет со счетом 4:0 после первого тайма матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».
Как сообщает Opta, бело-голубые забили 4 мяча за первый тайм впервые с августа 2014 года, тогда команда обыграла «Ростов» со счетом 7:3.
4 — @fcdynamo have scored four goals in the first half of an RPL game for the first time since August 2014 (7-3 vs Rostov). Shower. #ДинамоАрсенал pic.twitter.com/D4OSSSwsiK— OptaIvan (@OptaIvan) November 21, 2021
В случае победы над «Арсеналом» «Динамо» опередит «Сочи» в турнирной таблице и выйдет на вторую строчку, однако сочинцы еще не провели свой матч с «Рубином», который состоится сегодня, 21 ноября (начало — в 19.30 мск).
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