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«Гайч может играть сильнее». Гончаренко — об аргентинском нападающем

19:19
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Ростовом» (2:0) в 14-м туре РПЛ прокомментировал игру аргентинского нападающего красно-синих Адольфо Гайча.

— Адаптация Гайча продолжается, — сказал Гончаренко. — Сегодня он выглядел уже лучше, наверное, это самый сильный его матч. Но зная потенциал Гайча, он может и должен показывать больше.

— Чалов наконец забил с игры.

— Надеюсь этот гол придаст ему сил и уверенности. (Дмитрий Гирин)

ЦСКА — Ростов

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