«Гайч может играть сильнее». Гончаренко — об аргентинском нападающем
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Ростовом» (2:0) в 14-м туре РПЛ прокомментировал игру аргентинского нападающего красно-синих Адольфо Гайча.
— Адаптация Гайча продолжается, — сказал Гончаренко. — Сегодня он выглядел уже лучше, наверное, это самый сильный его матч. Но зная потенциал Гайча, он может и должен показывать больше.
— Чалов наконец забил с игры.
— Надеюсь этот гол придаст ему сил и уверенности. (Дмитрий Гирин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.