Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом».

«Зависит от того, как они настроятся. У «Спартака» нет стабильной игры. Не знаешь, когда они выиграют, а когда проиграют. Что есть Айртон, что его нет. Какая разница? Команда все равно на девятом месте. У меня никаких ожиданий нет. Мне как-то все равно. Те выиграют, эти выиграют, а может будет невзрачная ничья», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

На данный момент «Локомотив» имеет 34 очка и занимает 6 место, «Спартак» же с 27 очками находится на 9 строчке.

«Локомотив» и «Спартак» проведут матч 23-го тура Тинькофф РПЛ на стадионе «РЖД Арена» в субботу 2 апреля. Игра состоится в 19.30 по московскому времени.