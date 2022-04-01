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Гаврилов — о предстоящем матче «Локомотив» — «Спартак»: «У меня никаких ожиданий нет. Мне как-то все равно»

Гаврилов заявил, что у «Спартака» нет стабильной игры
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом».

«Зависит от того, как они настроятся. У «Спартака» нет стабильной игры. Не знаешь, когда они выиграют, а когда проиграют. Что есть Айртон, что его нет. Какая разница? Команда все равно на девятом месте. У меня никаких ожиданий нет. Мне как-то все равно. Те выиграют, эти выиграют, а может будет невзрачная ничья», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

На данный момент «Локомотив» имеет 34 очка и занимает 6 место, «Спартак» же с 27 очками находится на 9 строчке.

«Локомотив» и «Спартак» проведут матч 23-го тура Тинькофф РПЛ на стадионе «РЖД Арена» в субботу 2 апреля. Игра состоится в 19.30 по московскому времени.

Юрий Гаврилов (футбол)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Краснодар

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