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Сегодня, 11:55

«Рубин» пошутил о возможном уходе Тальби

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

«Рубин» опубликовал обращение защитника Монтассара Тальби к болельщикам.

«Ну что ж, вот и настал мой последний день в «Рубине». Это было интересное приключение. И в этот день я хотел бы сказать кое-что важное фанатам «Рубина»... У вас спина белая!

С 1 апреля! Сегодня мы будем биться все вместе. За клуб, за город и весь Татарстан. Каждый болельщик важен для нас и увеличивает шансы на победу сегодня", — сказал Тальби на видео.

Ранее Тальби в разгорове с «СЭ» заявил, что не планирует покидать «Рубин». Контракты с казанцами приостановили полузащитники Сеад Хакшабанович и Андерс Дрейер, который покинули Россию.

ФК Рубин (Казань)
Монтассар Тальби
0
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 - : -
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