Пресняков — о Черышеве: «Денис был бы прекрасным приобретением для «Спартака»

Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Да, он нужен клубу! Очень хорошо, что его отец, который в курсе всех дел своего сына, так думает. Да, Денис, подвержен травмам, но он очень талантливый игрок, который способен на неожиданные решения во время игры. Он блестяще сыграл за сборную в 2018 году. Денис был бы прекрасным приобретением для «Спартака», — сказал Пресняков «СЭ».

Ранее футбольный тренер Дмитрий Черышев заявил, что его сын Денис Черышев, выступающий за «Валенсию» на позиции полузащитника, хочет играть за «Спартак».

В нынешнем сезоне 31-летний российский футболист провел 11 матчей в чемпионате Испании за «Валенсию» и отметился двумя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.