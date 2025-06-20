Галактионов: «Мы подчеркиваем, что высказывание Тикнизяна было небольшим эмоциональным всплеском»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал высказывание защитника Наира Тикнизяна.

«Мы подчеркиваем, что высказывание Наира было небольшим эмоциональным всплеском. Это не повлияло на переход. Предложение, которое появилось, устроило игрока. Он хотел поменять обстановку и попробовать силы в европейском клубе. Мы благодарим его за годы в «Локомотиве». Тем не менее сделка пока не завершена. Говорить об этом пока преждевременно. В каких отношениях расстанемся с Наиром? В рабочих. Мы с ним не ругались. Эмоциональная реакция была связана с тем, что в двух матчах он не получил времени», — заявил Галактионов.

В сезоне-2024/25 26-летний Тикнизян сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

Футболист сообщил, что его не устраивает количество времени, которое он проводит на поле в «Локомотиве». По этой причине по окончании сезона он планирует попросить руководство клуба отпустить его. Действующий контракт полузащитника с красно-зелеными рассчитан до лета 2026 года.