Галактионов: «Наличие Дзюбы добавляет вариативность в атаке. Остроты «Локо» не хватало»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал игру команды в матче 28-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

— Были удивлены позицией Изидора, почему решили поставить его на эту позицию?

— Когда мы планируем ход матча, мы понимаем в какой зоне, какой игрок нам необходим. Нам нужен был игрок, который не просто будет навязывать борьбу. Остроты не хватило. Наличие Дзюбы добавляет вариативность в атаке. Остроты нам сегодня немножко не хватало.

— Пара центральных защитников играет достаточно долго, что будет, когда вернутся в основной состав другие?

— Сложно загадывать. Временной отрезок слишком длинный. Добавиться Фасон. Это тоже очень качественный футболист. Который добавит определенной надежности.

— Как бы вы прокомментировали замены?

— Надо обратить внимание на то, что в нашей команде есть много молодых футболистов. Раков, Пиняев — совсем еще мальчишки. Нам нужны были люди, которые добавят неожиданности, сделают нестандартный ход. Миранчук и Раков сделали это.

— На сколько довольны качеством сегодняшней игры?

— Нам надо стабилизировать качество. Идет определенная ротация. Большое количество замен и изменений. Оставшиеся матчи нам очень важно улучшать психологию победителей и играть правильно.

— Ваша фамилия Галактионов, можно вашу команду называть Галактикус?

— Ни в коем случае. Это команда «Локомотив». С большим количеством достижений и большой историей. Наша задача двигать клуб к тем реалиям, когда клуб находился в зоне лидирующих позиций.