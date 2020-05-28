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Фримпонг виртуально поддержит «Уфу» на домашнем матче

16:39
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Бывший полузащитник «Уфы» Эммануэл Фримпонг виртуально поддержит клуб на домашнем стадионе, сообщается в официальном Instagram команды.

Ранее уфимцы попросили болельщиков прислать свои фотографии в экипировке команды, сделанные на стадионе клуба.

— Экс-полузащитник «Уфы» и лондонского «Арсенала» Эммануэл Фримпонг одним из первых изъявил желание оказаться виртуально на трибунах стадиона «Нефтяник» и поддержать нашу команду в домашних матчах РПЛ, — говорится в сообщении. — Он уже прислал свое фото на почту!

21 июня наша команда проведет первый после возобновления карантина домашний матч с «Тамбовом». Из-за ситуации с коронавирусом матчи пройдут без зрителей, но «аватары» болеть за наших могут!

Эммануэль Фримпонг поддержит ФК «Уфа» на «Нефтянике»! * Экс-полузащитник ФК «Уфа» и лондонского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг одним из первых изъявил желание оказаться виртуально на трибунах стадиона «Нефтяник» и поддержать нашу команду в домашних матчах РПЛ. * @frimponged10 уже прислал свое фото на почту! * Напомним, что 21 июня наша команда проведет первый после возобновления карантина домашний матч с ФК «Тамбова». Из-за ситуации с коронавирусом матчи пройдут без зрителей, но «аватары» болеть за наших могут! * Присылай свою фотографию до 2 июня 2020 г. на электронную почту: floop91@mail.ru и виртуально поддержи родной клуб на трибунах стадиона. #фкУфа #МыУфа

Публикация от ФК УФА / UFA FC (@ufafc)

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