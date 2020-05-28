Фримпонг виртуально поддержит «Уфу» на домашнем матче

Бывший полузащитник «Уфы» Эммануэл Фримпонг виртуально поддержит клуб на домашнем стадионе, сообщается в официальном Instagram команды.

Ранее уфимцы попросили болельщиков прислать свои фотографии в экипировке команды, сделанные на стадионе клуба.

— Экс-полузащитник «Уфы» и лондонского «Арсенала» Эммануэл Фримпонг одним из первых изъявил желание оказаться виртуально на трибунах стадиона «Нефтяник» и поддержать нашу команду в домашних матчах РПЛ, — говорится в сообщении. — Он уже прислал свое фото на почту!

21 июня наша команда проведет первый после возобновления карантина домашний матч с «Тамбовом». Из-за ситуации с коронавирусом матчи пройдут без зрителей, но «аватары» болеть за наших могут!