Фримпонг виртуально поддержит «Уфу» на домашнем матче
Бывший полузащитник «Уфы» Эммануэл Фримпонг виртуально поддержит клуб на домашнем стадионе, сообщается в официальном Instagram команды.
Ранее уфимцы попросили болельщиков прислать свои фотографии в экипировке команды, сделанные на стадионе клуба.
— Экс-полузащитник «Уфы» и лондонского «Арсенала» Эммануэл Фримпонг одним из первых изъявил желание оказаться виртуально на трибунах стадиона «Нефтяник» и поддержать нашу команду в домашних матчах РПЛ, — говорится в сообщении. — Он уже прислал свое фото на почту!
21 июня наша команда проведет первый после возобновления карантина домашний матч с «Тамбовом». Из-за ситуации с коронавирусом матчи пройдут без зрителей, но «аватары» болеть за наших могут!
Эммануэль Фримпонг поддержит ФК «Уфа» на «Нефтянике»! * Экс-полузащитник ФК «Уфа» и лондонского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг одним из первых изъявил желание оказаться виртуально на трибунах стадиона «Нефтяник» и поддержать нашу команду в домашних матчах РПЛ. * @frimponged10 уже прислал свое фото на почту! * Напомним, что 21 июня наша команда проведет первый после возобновления карантина домашний матч с ФК «Тамбова». Из-за ситуации с коронавирусом матчи пройдут без зрителей, но «аватары» болеть за наших могут! * Присылай свою фотографию до 2 июня 2020 г. на электронную почту: floop91@mail.ru и виртуально поддержи родной клуб на трибунах стадиона. #фкУфа #МыУфа