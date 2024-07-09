Представитель Дзюбы сообщил о переговорах с несколькими клубами: «Химки» — один из вариантов»
Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Химки».
Ранее генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил «СЭ» о переговорах с Дзюбой.
«Химки» — один из вариантов. Вне зависимости от итогов переговоров хочется выразить уважение Туфану Садыгову. Это максимально открытый и прямой человек, искренне переживающий за свой клуб. Надеюсь, у него и его команды получится собрать боеспособный коллектив, который будет бороться за максимально возможные высокие места», — сказал Гольдман «СЭ».
Представитель Дзюбы также рассказал о переговорах с нескольким клубами.
«Что касается вариантов для Артема, то ведем диалог с несколькими клубами. Понятно, что всем бы хотелось завершить эти переговоры максимально быстро, но иногда нужно набраться терпения. Забавно читать комментарии некоторых экспертов, которые знают все, будучи даже не знакомыми с Артемом: и про его характер, и про текущие финансовые запросы, и про все остальное. Потрясающий уровень информированности. Артем готовится к сезону индивидуально, находится в отличной форме, очень соскучился по футболу, предельно зол и мотивирован. История показывает, что в такие отрезки своей карьеры он выдает максимальный результат», — добавил Гольдман.
«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы 29 мая. Его контракт с командой был рассчитан до конца июня. Нападающий выступал за красно-зеленых с февраля 2023 года. Он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.
Ранее Дзюба выступал за «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».
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1
|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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