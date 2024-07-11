Тренер «Химок» Артига: «С Глушаковым не скучно. У Заболотного бешеная энергия!»
Новый главный тренер «Химок» Франк Артига в интервью «СЭ» заявил, что его устраивает нынешний состав команды.
— Довольны тем, как на сегодняшний день укомплектована команда?
— Да. Меня все устраивает. У нас крепкий состав. Доволен отношением ребят к тренировочному процессу. Все выкладываются на сто процентов.
— В какой физической форме вы нашли Дениса Глушакова, последним клубом которого был армянский «Урарту»?
— В прекрасной! Это статусный футболист, поигравший на высоком уровне в клубах и в сборной. Денис очень важен для нас — как на поле, так и в раздевалке. Он создает хорошую атмосферу. У него отличное чувство юмора. С ним не скучно (улыбается).
— Какие козыри у нападающего Антона Заболотного?
— Это игрок просто с бешеной энергией! Поражен тем, как он пашет на тренировках. Он хорош не только в атаке, в завершении, но и здорово отрабатывает в обороне. Антон вызывает только положительные эмоции своим отношением к делу.
28 июня 47-летний Артига сменил на посту главного тренера «Химок» Андрея Талалаева. Контракт испанца рассчитан на два года. В сезоне-2023/24 подмосковная команда выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -