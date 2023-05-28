«Ростов» — «Ахмат»: Карапузов сравнял счет
«Ахмат» сравнял счет в матче 29-го тура РПЛ против «Ростова» — 2:2.
Забитый гол на свой счет записал полузащитник Владислав Карапузов, который отличился на 40-й минуте встречи после передачи Ивана Олейникова.
Для 23-летнего футболиста этот гол стал вторым в РПЛ в этом сезоне.
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|55
|
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|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
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|15
|4
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|49
|
6
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|
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|29
|7
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|31-45
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|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
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|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|0 : 0
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|2 : 4
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|2 : 1
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
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|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
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Краснодар
|11
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Гленн Бейл
Крылья Советов
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|1
|4
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Локомотив
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|1
|3
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Александр Соболев
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