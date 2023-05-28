«Ростов» — «Ахмат»: Карапузов сравнял счет

«Ахмат» сравнял счет в матче 29-го тура РПЛ против «Ростова» — 2:2.

Забитый гол на свой счет записал полузащитник Владислав Карапузов, который отличился на 40-й минуте встречи после передачи Ивана Олейникова.

Для 23-летнего футболиста этот гол стал вторым в РПЛ в этом сезоне.