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Сегодня, 12:39

«Торпедо» не готово платить 2,5 миллиона евро за Морено

Виктория Кравченко
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Московское «Торпедо» интересуется игроком софийского ЦСКА Брайаном Морено, сообщает Metaratings.ru. Сторонам пока не удалось договориться о стоимости игрока.

По данным источника, болгарский клуб просил за футболиста 2,5 миллиона евро. «Торпедо» может предложить лишь 1,5 миллиона евро.

23-летний Морено перешел в софийский ЦСКА в 2022 году. В текущем сезоне болгарского чемпионата колумбийский форвард отметился семью голами в 17 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/moreno-ne-pereshel-v-torpedo-iz-za-summy-transfera-229112/
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (София)
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
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