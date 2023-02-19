«Торпедо» не готово платить 2,5 миллиона евро за Морено
Московское «Торпедо» интересуется игроком софийского ЦСКА Брайаном Морено, сообщает Metaratings.ru. Сторонам пока не удалось договориться о стоимости игрока.
По данным источника, болгарский клуб просил за футболиста 2,5 миллиона евро. «Торпедо» может предложить лишь 1,5 миллиона евро.
23-летний Морено перешел в софийский ЦСКА в 2022 году. В текущем сезоне болгарского чемпионата колумбийский форвард отметился семью голами в 17 матчах.
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
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|4.03
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|
Ростов – Локомотив
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|5.03
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|
Динамо – Кр. Советов
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|5.03
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|
Краснодар – Торпедо
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|5.03
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|
Сочи – ЦСКА
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|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|
|
Квинси Промес
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|6
|
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Краснодар
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|3
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Факел
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