«Торпедо» не готово платить 2,5 миллиона евро за Морено

Московское «Торпедо» интересуется игроком софийского ЦСКА Брайаном Морено, сообщает Metaratings.ru. Сторонам пока не удалось договориться о стоимости игрока.

По данным источника, болгарский клуб просил за футболиста 2,5 миллиона евро. «Торпедо» может предложить лишь 1,5 миллиона евро.

23-летний Морено перешел в софийский ЦСКА в 2022 году. В текущем сезоне болгарского чемпионата колумбийский форвард отметился семью голами в 17 матчах.