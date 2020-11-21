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Федун высказался о статусе дерби «Спартак» — «Динамо»

18:38
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Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун высказался о статусе дерби с «Динамо» перед матчем 15-го тура Тинькофф РПЛ.

«84 года уже это основное дерби», — сказал Федун журналистам, заходя на стадион. (Олег Кошелев)

Трансляция матча «Спартак» — «Динамо»

Спартак — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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