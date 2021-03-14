Федотов о поражении «Сочи» от «Локомотива»: «Обидно за результат, но не за содержание игры»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 22-го тура Тинькофф-РПЛ (1:3).

«Обидно за результат, но не за содержание игры. Упустили возможности, — сказал Федотов в эфире «Матч премьер». — С «Локомотивом» нужно все 90 минут держать ухо востро. Все три удара у них закончились голами. Мы создали предостаточно моментов, показали динамичный футбол. К сожалению, поражение подпортило удовольствие от игры. Это футбол.

Ребята справились с отсутствием Нобоа, но когда родился второй гол, не хватило острой передачи. Это мы могли создать опасный момент, а не нам.

Впереди еще восемь матчей, мы видим плотность. Будем двигаться дальше, другого выбора нет. Все в наших руках".