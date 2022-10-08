«Факел» упустил преимущество уже в восьмой раз

«Факел» в девяти из 12 матчей чемпионата-2022/23 получал преимущество в счете и только однажды воронежцам удалось довести дело до победы.

После перехода на систему «осень-весна» ни одна команда не теряла победу более 11 раз.

Антирекорд делят «Кубань» и «Динамо». Краснодарцы в сезоне-2015/16 девять раз сыграли вничью и дважды уступили, а москвичи в том же году потерпели пять неудач при шесть ничьих.

Команды, которые чаще всего упускали преимущество в счете после перехода на систему «осень-весна»