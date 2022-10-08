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8 октября, 18:05

«Факел» упустил преимущество уже в восьмой раз

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Факел» в девяти из 12 матчей чемпионата-2022/23 получал преимущество в счете и только однажды воронежцам удалось довести дело до победы.

После перехода на систему «осень-весна» ни одна команда не теряла победу более 11 раз.

Антирекорд делят «Кубань» и «Динамо». Краснодарцы в сезоне-2015/16 девять раз сыграли вничью и дважды уступили, а москвичи в том же году потерпели пять неудач при шесть ничьих.

Команды, которые чаще всего упускали преимущество в счете после перехода на систему «осень-весна»

Сезон

Команда

Туры

Вели в счете

Победы

Ничьи

Поражения

Потери

2015/16

Кубань

30

16

5

9

2

11

2015/16

Динамо

30

16

5

6

5

11

2011/12

Зенит

44

34

24

8

2

10

2011/12

ЦСКА

44

29

19

9

1

10

2011/12

Рубин

44

26

17

7

2

9

2011/12

Краснодар

44

25

16

7

2

9

2012/13

Амкар

30

16

7

4

5

9

2018/19

Урал

30

19

10

6

3

9

2019/20

Ростов

30

21

12

3

6

9

2011/12

Ростов

44

20

12

7

1

8

2012/13

Спартак

30

23

15

4

4

8

2013/14

Амкар

30

17

9

5

3

8

2013/14

Терек

30

16

8

5

3

8

2014/15

Динамо

30

22

14

4

4

8

2015/16

Урал

30

18

10

7

1

8

2015/16

Мордовия

30

12

4

4

4

8

2019/20

Ахмат

30

15

7

6

2

8

2022/23

Факел

12

9

1

4

4

8

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
5
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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