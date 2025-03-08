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Саласар до сих пор не восстановился от травмы. Футболистом зимой интересовались «Спартак» и «Зенит»

Саласар до сих пор не восстановился от травмы
Микеле Антонов
Корреспондент

Португальский журналист издания O Jogo София Эстевес ответила на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника «Браги» Родриго Саласара.

«Саласар до сих пор травмирован. У него было повреждение мышцы ноги. Думаю, что ему уже лучше. Возможно, сегодня (в матче против «Порту», — Прим. «СЭ») он сможет появиться в заявке», — сказала Эстевес «СЭ».

25-летний Саласар выступает в составе «Браги» с лета 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 16 миллионов евро.

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ФК Брага
Родриго Саласар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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