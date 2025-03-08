Саласар до сих пор не восстановился от травмы. Футболистом зимой интересовались «Спартак» и «Зенит»

Саласар до сих пор не восстановился от травмы

Португальский журналист издания O Jogo София Эстевес ответила на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника «Браги» Родриго Саласара.

«Саласар до сих пор травмирован. У него было повреждение мышцы ноги. Думаю, что ему уже лучше. Возможно, сегодня (в матче против «Порту», — Прим. «СЭ») он сможет появиться в заявке», — сказала Эстевес «СЭ».

25-летний Саласар выступает в составе «Браги» с лета 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 16 миллионов евро.