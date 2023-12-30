«Факел» поздравил болельщиков с Новым годом

Пресс-служба «Факела» опубликовала видеопоздравление болельщиков с наступающим Новым годом.

«В этом городе в любой семье может произойти маленькое чудо», — подписана публикация, выложенная в официальном Telegram-канале клуба.

По итогам прошедшей части нынешнего сезона воронежская команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко после 18 матчей.