Леонид Федун отказался комментировать слухи о возможном уходе из «Спартака»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о том, что он может отойти от управления клубом.

— Уход Ваноли? Ничего не комментирую сегодня.

— А слухи о вашем уходе?

— Ничего.

В этом сезоне «Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоевывали этот трофей в сезоне-2002/2003.

Кроме того, красно-белые в четвертый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учета побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.