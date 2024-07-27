«Факел» — «Акрон»: гости в большинстве открыли счет в матче

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Нападающий «Акрона» Иван Тимошенко на 65-й минуте открыл счет в матче 2-го тура чемпионата России против «Факела» — 1:0.

Воронежцы с конца первого тайма играют в меньшинстве после удаления нападающего Евгения Маркова.