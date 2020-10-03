Эсекиэль Понсе: «Нужно продолжать держать ритм, шансы забить еще будут»

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе оценил первый тайм матча против «Зенита» (перерыв, 0:0) в рамках 10-го тура Тинькофф РПЛ.

— Помимо контратак мы стараемся владеть мячом, начинаем от начала ворот, комбинируем, стараемся развивать и позиционные атаки, но игра непростая, — сказал в эфире «Матч ТВ» Понсе. — Надеюсь, еще будут моменты, которые позволят нам забить.

— Как считаете, что мешает вам наносить больше ударов?

— Нужно продолжать держать ритм, открываться, искать свободные зоны. Я считаю, что шансы в любом случае будут.