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В «Химки» заявили, что с большей долей вероятности с Жирковым и Мамаевым не продлят контракты

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказали, когда будет принято решение относительно Юрия Жиркова и Павла Мамаева.

«С Павлом Мамаевым и Юрием Жирковым, а также тренером мы проговариваем вопрос их будущего. С большой долей вероятности мы не будем продлевать контракты. Мы говорим ребятам большое спасибо за то, что они полгода помогали реализовывать нашу основную задачу — сохранить прописку в премьер-лиге. Окончательное решение по ним будет принято до конца недели», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

33-летний Мамаев стал футболистом «Химок» 21 декабря. 13 января подмосковный клуб объявил о подписании контракта с 38-летним Жирковым. Срок соглашения с Мамаевым не назывался, контракт Жиркова был рассчитан до конца сезона-2021/22 с возможностью продления на еще один год.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 подмосковный клуб занял 13-е место. В стыковых матчах «Химки» обыграли «СКА-Хабаровск» (3:1 по сумме двух матчей) и сохранили прописку в высшем дивизионе.

Источник: https://tass.ru/sport/14793039
Павел Мамаев
Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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Ростов

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П
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Краснодар

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