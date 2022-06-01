В «Химки» заявили, что с большей долей вероятности с Жирковым и Мамаевым не продлят контракты

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказали, когда будет принято решение относительно Юрия Жиркова и Павла Мамаева.

«С Павлом Мамаевым и Юрием Жирковым, а также тренером мы проговариваем вопрос их будущего. С большой долей вероятности мы не будем продлевать контракты. Мы говорим ребятам большое спасибо за то, что они полгода помогали реализовывать нашу основную задачу — сохранить прописку в премьер-лиге. Окончательное решение по ним будет принято до конца недели», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

33-летний Мамаев стал футболистом «Химок» 21 декабря. 13 января подмосковный клуб объявил о подписании контракта с 38-летним Жирковым. Срок соглашения с Мамаевым не назывался, контракт Жиркова был рассчитан до конца сезона-2021/22 с возможностью продления на еще один год.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 подмосковный клуб занял 13-е место. В стыковых матчах «Химки» обыграли «СКА-Хабаровск» (3:1 по сумме двух матчей) и сохранили прописку в высшем дивизионе.