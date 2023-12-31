Воробьев: «Я хотел привезти в «Динамо» Лобановского. Но тот отказался, и тогда Толстых позвал Бескова»

Бывший генеральный директор «Динамо» и генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил, как президент клуба Николай Толстых пригласил возглавить команду Константина Бескова, с которым бело-голубые выиграли последний на сегодня свой трофей — Кубок России 1995 года.

— Кому пришло в голову позвать 73-летнего Бескова в «Динамо»? С ним команда в итоге завоевала последний до сего дня трофей — Кубок России 1995-го.

— Мы уже вспоминали о том, какие разумные вещи сейчас говорит Юрий Семин. А он даже старше того Константина Ивановича и находится в прекрасной форме! Так что возраст — это не строчка в паспорте, а состояние души, внутренняя сила. И Бесков к тому моменту ее сохранил.

Поскольку все ключевые решения в «Динамо» принимал Толстых, то, безусловно, приглашение Бескова было его идеей. До того у меня была такая химера — попытаться пригласить с Ближнего Востока Валерия Лобановского. Мы связались с ним через журналиста Александра Горбунова, его близкого друга и биографа. Но безуспешно.

А насчет Константина Ивановича сомнения были, и очень большие. Тем более что у него уже был заход в «Динамо» несколькими годами ранее, когда команда его не приняла и вернула Семена Альтмана. Но Добровольский, который тогда был закоперщиком, со второго раза прекрасно с ним сработался. Бесков считал его умнейшим и ценнейшим игроком, а Игорь, став мудрее и взрослее, понял, какой это великий тренер.