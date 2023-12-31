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Воробьев: «Я хотел привезти в «Динамо» Лобановского. Но тот отказался, и тогда Толстых позвал Бескова»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший генеральный директор «Динамо» и генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил, как президент клуба Николай Толстых пригласил возглавить команду Константина Бескова, с которым бело-голубые выиграли последний на сегодня свой трофей — Кубок России 1995 года.

— Кому пришло в голову позвать 73-летнего Бескова в «Динамо»? С ним команда в итоге завоевала последний до сего дня трофей — Кубок России 1995-го.

— Мы уже вспоминали о том, какие разумные вещи сейчас говорит Юрий Семин. А он даже старше того Константина Ивановича и находится в прекрасной форме! Так что возраст — это не строчка в паспорте, а состояние души, внутренняя сила. И Бесков к тому моменту ее сохранил.

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Поскольку все ключевые решения в «Динамо» принимал Толстых, то, безусловно, приглашение Бескова было его идеей. До того у меня была такая химера — попытаться пригласить с Ближнего Востока Валерия Лобановского. Мы связались с ним через журналиста Александра Горбунова, его близкого друга и биографа. Но безуспешно.

А насчет Константина Ивановича сомнения были, и очень большие. Тем более что у него уже был заход в «Динамо» несколькими годами ранее, когда команда его не приняла и вернула Семена Альтмана. Но Добровольский, который тогда был закоперщиком, со второго раза прекрасно с ним сработался. Бесков считал его умнейшим и ценнейшим игроком, а Игорь, став мудрее и взрослее, понял, какой это великий тренер.

ФК Динамо (Москва)
Валерий Лобановский
Константин Бесков
Николай Толстых
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
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