Эдуард Сперцян: «Мои мысли связаны только с «Краснодаром»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны ПСВ.

«Это слухи. Я стараюсь не читать их. Если попадается, конечно, просматриваю, но ничего не знаю об этом. Я здесь и мои мысли связаны только с «Краснодаром», — приводит слова Сперцяна Metaratings.ru.

22-летний армянский футболист в текущем сезоне провел 23 матча за «быков», забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.