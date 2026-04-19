Дзюба — о слухах про переход в «Родину»: «Чей-то вброс. Пиарятся, забивают инфополе»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал информацию о возможном переходе в «Родину».

14 апреля Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что 37-летний форвард хочет вернуться в Москву и заинтересован в переходе в «Родину», если она выйдет в РПЛ по итогам сезона-2025/26. Контракт Дзюбы с «Акроном» истекает летом 2026 года.

— Это просто чей-то вброс. Мне вообще сказали, что чуть ли не от «Родины». Не знаю, зачем они это делают. То ли как-то пиарятся, то ли инфополе забивают. Мне сказали, что от них, но точно не от меня (смеется). У меня ни с кем переговоров не было, хотя я могу вести, — приводит слова Дзюбы matchtv.ru.

18 апреля Дзюба отметился голом в матче «Акрона» с «Рубином» (1:1) в 25-м туре РПЛ и стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинского клуба.

Нападающий выступает за «Акрон» с 2024 года. Ранее он играл в «Спартаке», «Томи», «Ростове», «Зените», тульском «Арсенале», турецком «Адана Демирспор» и «Локомотиве».

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