Дроздов: «Зенит» выглядел хуже всех»

Бывший хавбек «Локомотива» и сборной России Юрий Дроздов объяснил, почему российские клубы, выступающие в Лиге чемпионов («Зенит», «Локо» и «Краснодар») и Лиге Европы (ЦСКА), в 16-м туре РПЛ набрали лишь два очка на четверых, не забив ни одного мяча.

— Все представители России в еврокубках тур завалили. Есть объяснение?

— Усталость. Не столько физическая, сколько психологическая. По себе знаю — еврокубки отнимают очень много эмоций. После таких матчей окунаешься в чемпионат России, а запал уже не тот. Включаешь морально-волевые, но этого все равно не хватает.

— Кто из евроквартета выглядел хуже всех?

— «Зенит». Нельзя строить игру в атаке на одном футболисте, должно быть какое-то разнообразие. У тренерского штаба плана Б нет. Дзюба измотан. Азмун, вышедший на замену во втором тайме, пока не в лучших кондициях — и все, впереди у действующего чемпиона ничего не получается.

— Других форвардов в распоряжении Семака сейчас нет.

— Отсюда вопрос — и к тренеру, и к руководству клуба: почему вместо покупки нападающего берут за 20 миллионов Вендела, хотя полузащита и так прилично укомплектована? Где логика?

— Когда же случится первая победа России в Лиге чемпионов?

— В ближайшем туре. Правда, на «Зенит» надежды мало. Просто не вижу, за счет чего можно обыграть на выезде «Брюгге». Вот «Локомотив» должен одолеть «Зальцбург». Надеюсь, и «Краснодар» наконец-то порадует. «Ренн» — команда крепкая, но не «Челси» и не «Севилья». Надо брать три очка и занимать третье место в группе. (Александр Кружков)

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