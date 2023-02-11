Домингес считает Бердыева лучшим тренером России

Бывший полузащитник «Рубина» Алехандро Домингес назвал Курбана Бердыева лучшим тренером России.

— Знаю, что Курбан Бердыев возглавил «Сочи», — сказал Домингес. — Это очень хороший и важный для меня тренер. Думаю, он преуспеет вместе с командой. Считаю его лучшим по уровню тренером России.

«Сочи» объявил о назначении Бердыева 25 декабря 2022 года. Контракт со специалистом рассчитан на 2,5 года.

Домингес выступал под руководством Бердыева в «Рубине» с 2004 по 2007 год и в 2009 году.