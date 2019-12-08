Доменико Тедеско: «Ростов» пять раз пробил в створ и забил четыре мяча. В этом есть что-то сумасшедшее»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:4)

— Мы, конечно, разочарованы домашним поражением со счетом 1:4. В этом есть что-то сумасшедшее, поскольку «Ростов» пять раз пробил в створ и забил четыре мяча. Не хочу сказать, что он выиграл несправедливо, но пять ударов и четыре гола — это что-то удивительное. Не знаю, сколько у нас было ударов и подходов, а забили только они. Много наших ударов было заблокировано. При всем этом исходе счет немножко завышен, и это не очень справедливо. Прошло семь недель нашей работы со «Спартаком». Впереди сборы и очень много работы.

— Почему Крал играл в центре обороны? В последних трех играх показалось, что он начал обретать себя в «Спартаке» в связке с Умяровым. А сегодня у вас вышел один номинальный защитник, тогда как Гапонов остается на лавке.

— Постараюсь объяснить. Мы знали, что «Ростов» прессингует высоко, тремя нападающими. Поэтому сегодня мы решили выходить из этого прессинга, создавая численное преимущество — четыре против трех.

Мы двигались хорошо. Мы потеряли Жиго и Кутепова на этот матч из-за дисквалификации, о чем знали неделю назад. Считаю, Алекс сыграл хороший матч сзади. Да, Умяров сделал ошибку перед первым голом, но ему всего 19 лет. Он играл смело. И когда есть ошибки, но есть смелость — это не проблема, — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции. (Игорь Рабинер)

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