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Сегодня, 22:02

Аршавин: «Зенит» попробовал подписать Пиняева, но шансы были минимальны»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал «СЭ» переход полузащитника Сергея Пиняева из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

— Был слух, что вы не поддерживали идею подписания Бакаева...

— Кто тебе сказал? Не слушай этого человека. Да поддерживал, не поддерживал — это не важно, у него конкурент — Малком. Кто будет играть — Малком или он? Конечно, Малком. Бакаеву нужно использовать свой шанс. В первом матче, в котором он выходил, все были довольны. Но потом сложилось все немножко по-другому. Ничего страшного, у него контракт длинный, а прошло четыре месяца. Пока рано судить.

— Вы в интервью говорили, что «Зенит» упустил Пиняева...

— Мы не упустили.

— Но вы говорили, что у топ-клубов, кроме «Локомотива», не было шансов купить Пиняева этой зимой.

— Мы попробовали это сделать, но шансы были минимальны.

— То есть Пиняев мог перейти только в тот клуб, который курирует Павел Андреев?

— В данной ситуации — да. Андреев может, конечно, это отрицать, хотя я с ним разговаривал.

— То есть вы пытались, но что не получилось?

— Пиняев в «Локомотиве» и все довольны. Ну как пытались, нам был интерес к «Зениту».

— Общались с представителями?

— Я общался с представителями, когда Пиняева не было.

— А если конкретно по Пиняеву?

— Нет, лично в лоб не знал, — сказал «СЭ» Аршавин.

Андрей Аршавин
Сергей Пиняев
ФК Зенит
6
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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